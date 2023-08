Scuola | direttore La Sicilia | ' lettura quotidiani in classe sponda utile per percorso crescita' **

Ultimo'ora: **Scuola: direttore La Sicilia, 'lettura quotidiani in classe ... La Svolta

La nuova preside arriva dalla Sicilia e a breve entrerà in servizio. Si temeva, come in passato, che la nomina arrivasse a settembre, a ridosso dell'apertura delle scuole, invece quest'anno il Miur ...in particolare nelle scuole di grande turnover. Così come resta l’emergenza legata ai Dsga (direttori dei servizi generali e amministrativi - ndr), figure apicali e fondamentali nelle segreterie, che ...