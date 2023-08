Screening gratuito a seno e collo dell’utero in Irpinia

(Di martedì 29 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoContinua l’impegno dell’Azienda Sanitaria Locale di Avellino, guidata dal Direttore Generale Mario Nicola Vittorio Ferrante, per la prevenzione sul territorio provinciale con i Camper per lodella mammella e del. Sabato 2 settembre le unità mobili dell’Asl faranno tappa a Luogosano in piazza Alcide De Gasperi. Dalle ore 9.00 alle ore 14.00 sarà possibile aderire, senza prenotazione con accesso diretto ai Camper dell’Asl, allodella mammella per le donne dai 50 ai 69 anni e delper le donne dai 25 ai 64 anni. Il cancro della mammella e quello del(o della cervice uterina) sono rispettivamente al primo e al secondo posto nel ...

Asl, sabato a Luogosano screening oncologici gratuiti. La prevenzione sul territorio, tappa dopo tappa, grazie all'impegno dell'azienda sanitaria di Avellino. Il 2 settembre le unità mobili targate ...