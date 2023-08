Scopre che il vero padre è il cognato | il riconoscimento dopo 60 anni

Leggi su europa.today

(Di martedì 29 agosto 2023) Un'attesa lunga decenni per scoprire l'identità del suoe per avere ildel dna. Una storia che ha dell'incredibile arriva dalla provincia di Trento, dove una donna ha scoperto in età adulta un segreto che le veniva nascosta dalla nascita: l'uomo che l'aveva cresciuta non...