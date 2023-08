(Di martedì 29 agosto 2023) Come si influenzano a vicenda la crescita di un buco nero supermassiccio e quella della galassia che lo ospita? Che impatto hanno questi buchi neri sulle primissime fasi evolutive delle galassie? Un team internazionale guidato da ricercatrici e ricercatori dell`Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) si è posto questi quesiti, tra i più spinosi dell`astrofisica contemporanea, e per affrontarli ha osservato uno dei tre quasar luminosi più distanti noti, la cui luce è partita circa tredici miliardi di anni fa, quando l`universo aveva un`età di appena settecento milioni di anni.I quasar sono nuclei estremamente brillanti di galassie attive, la cui enorme luminosità deriva dall`intensa attività del buco nero supermassiccio nascosto nel cuore della galassia. Il quasar scelto dal team si chiama Poniua`ena, che in lingua hawaiana "evoca l'invisibile fonte rotante della creazione, circondata ...

Scoperta da record di gas freddo nell’universo primordiale Global Science

E' in una galassia che ospita un buco nero supermassiccio in un'epoca remota della storia del cosmo, quando l'Universo aveva solo settecento milioni ...