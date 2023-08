Scontro contro albero per evitare animale | Daniele non ce l’ha fatta

Leggi su notizie

(Di martedì 29 agosto 2023) Impatto terribileunperdi colpire un, purtropponon ceHa lottato per tre anni, proprio come faceva sul terreno di gioco, ma purtroppo si è dovuto arrendere.Cammarota, 23 anni, si è spento nella giornata di ieri. Fu protagonista di un drammatico incidente stradale che si verificò alla fine del mese di giugno del 2020. Giocava nel Pizzoli, rimase gravemente ferito in un incidente sulla statale 80. Originario della Campania, purtroppo non ce. Purtroppo i medici dell’Aquila non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo.Cammarota (Foto Facebook) Notizie.comIn molti hanno sperato che la situazione potesse ...