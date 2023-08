Scontrini folli | quando ci si può rifiutare  di pagare? Ecco la guida anti-abusi

Estratto dell'articolo di Elvira Serra per il 'Corriere della Sera' porto cervo scontrino folle L'estate deglipiù pazzi del mondo non è ancora finita e le segnalazioni alle associazioni dei consumatori continuano a fioccare. A Roma ...Estate diquelli del 2023. Tra le ultime polemiche si registra quella accaduta a Porto Cervo . Qui, al Bar Portico (parte dell'Hotel Cervo del Sardegna Resort Srl), due clienti hanno pagato ben ...... specie in riferimento al caro - carburante, al caro - voli e al caro - vacanze con la pubblicazione deglidai prezzisui social. Ma ad essere in fibrillazione non ci sono solo le ...

Scontrini folli, quando ci si può rifiutare di pagare La guida anti-abusi Corriere della Sera

L’avvocato Massimiliano Dona, presidente dell’Unione nazionale consumatori, spiega quali comportamenti adottare al bar o al ristorante di fronte ai rincari furbi o del tutto illegali di quest’estate.Si dice spesso che i siciliani sono sempre un passo avanti e, leggendo la storia che vi raccontiamo oggi, non si può che essere d’accordo. Mentre spopolano ovunque le notizie degli “scontrini folli” e ...