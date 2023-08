Schlein | “Bene la Meloni a Caivano ma non ci andremo insieme”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 29 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“E’ giusto che Giorgiavada a, non mancheremo neanche noi, ma non ci”. Cos Elly, alla Versiliana di Marina di Pietrasanta (Lucca) intervistata da Agnese Pini. “E’ giusto andarci a– ha anche detto -, perché chi lo abita segnala un’assenza dello Stato, della comunità, dei servizi. Ma importa, nell’andarci, quello che si lascia, dei semi, quando ci siamo passati. Bisogna non portare soltanto un riflettore per un giorno ma idee per costruire percorsi alternativi. Si può fare”. “Penso a Scampia – conclude – dove un’attenzione forte ha portato una risposta comunitaria, che ha dato delle alternative che ha contribuito a cambiare la storia di quel quartiere”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.