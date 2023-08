Schira | Il Napoli è ancora attivo sul mercato Ecco come stanno le cose

Leggi su napolipiu

(Di martedì 29 agosto 2023) Nicolò, fa chiarezza suldel, soffermandosi sulle situazioni di Demme, Gaetano, Lindstrom e Samardzic. CALCIO. Nel consueto intervento a “1 Football Club”, il noto giornalista ed esperto di calcioNicolòha analizzato nel dettaglio le ultime trattative dela pochi giorni dalla chiusura della sessione invernale. Per quanto riguarda Diego Demme, la sua cessione si sta rivelando più complicata del previsto. “Demme ha sempre il solito problema: per lui ilvuole 1M o 2M di euro, oltre al fatto che il suo stipendio tocca i 3M. Per cui è un’operazione che costicchia per un calciatore che comunque non ha giocato tanto“. Discorso diverso per Gianluca Gaetano, talento della ...