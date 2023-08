Scappatella estiva | cinque suggerimenti per gestire il tradimento

Mai ergersi su un piedistallo prima di essersi fatti un vero esame di coscienza: lapuò servire a renderci più comprensivi e più indulgenti, qualità di enorme valore nella vita di coppia. ...La competizione per il primo posto nella classifica delle vip desiderate per una "" è accesa, ma quest'anno il podio è stato conquistato da tre donne affascinanti e carismatiche: ...Eppure quest'estate assistiamo a uno spostamento del baricentro della: se fino a pochi mesi fa l'epicentro era il nord Italia e l'estate scorsa compariva soltanto Bari tra le città ...

A Vicenza si tradisce, è tra le città con più alto tasso di avventure estive VicenzaToday

Un sondaggio annuale condotto da un sito sulle relazioni fa emergere come Federica Pellegrini, Belen Rodriguez e Elisabetta Gregoraci siano le vip più desiderate per un’avventura ...Le ripetute infedeltà di lui, persino una relazione durata un anno, non sfociavano mai in una separazione per il bene dei figli. Finché con la ...