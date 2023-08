Saudi Pro League | Benzema ancora a secco | bene l’Al Hilal

Leggi su calcionews24

(Di martedì 29 agosto 2023) Nella quarta giornata del campionato dellaPropoche sorprese nei risultati se non chedi gol conIttihad Nella quarta giornata del campionato dellaPropoche sorprese nei risultati se non chedi gol conIttihad. La squadra del francese ha vinto 3 a 0 controWehda con le reti di Romarinho, Jota e Coronado.anchevittoriosa per 2 a 0 controEttifaq.