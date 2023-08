Saturno contro | il significato del film e la spiegazione del finale

(Di martedì 29 agosto 2023)di Ferzan Özpetek è considerato a buon diritto uno deipiù intimi e compiuti del regista turco, naturalizzato italiano. Uscito nel 2007, il lungometraggio è stato accolto calorosamente, dopo il mezzo flop di Cuore sacro, che aveva un po’ raffreddato gli animi rispetti ai palpitanti Le fate ignoranti del 2001 e La finestra di fronte del 2003. Merito di un racconto corale, in cui si ritrovano tutti gli elementi chiave della poetica dell’autore, in primis il ruolo salvifico dell’amicizia. Un legame se possibile ancora più potente di quello di famigliare. La storia è quella di un gruppo di amici romani che deve affrontare l’elaborazione del lutto per la morte di uno di loro. Non a caso, ildel titolo, che ne racchiude in toto ilè il pianeta ...

Ogni giorno con la rubrica In the House CinecittàNews vi propone film e serie da vedere in tvUna storia di amore, amicizia, vita, morte, confidenze, tradimenti, delusioni, speranza. Ferzan Özpetek dirige il dramma corale, premiato nel 2007 con quattro Nastri d'argento e cinque ...Stasera in TV: i film da non perdere di martedì 29 agosto 2023. The Next Three Days, The Imitation Game oEcco i migliori film in programma ...... LA PRINCIPESSA DELLA BREZZA, LA CITTA' NASCOSTA NEL CIELO La 5 18:05 - MY HOME MY DESTINY 19:05 - DAYDREAMER - LE ALI DEL SOGNO 20:05 - DAYDREAMER - LE ALI DEL SOGNO 21:10 -- 1 PARTE ...

«Saturno contro», incontri e passioni secondo Ozpetek La Gazzetta del Mezzogiorno

Saturno contro è stato girato principalmente a Roma, anche se alcune location del film di Ferzan Ozpetek ci portano nella provincia di Latina, come la villa del personaggio di Favino, che si trova a ...Antonio e Angelica, ad esempio, sono sposati da anni, ma stanno attraversando un periodo di crisi non indifferente. Saturno contro è un film di Ferzan Özpetek, regista turco con cittadinanza italiana ...