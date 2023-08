Sardegna | turista francese fermato con 41kg di ciottoli sul traghetto per Nizza | Forse per venderli

È il racconto di unnapoletano, Aldo Matrisciano, che la mattina di domenica ha fotografato ... "Vengo da vent'anni in, mia moglie è originaria di Tortolì - racconta all'ANSA - Domenica ...TRAPANI - Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano e 82° Csar dell'Aeronautica Militare in azione per recuperare unacolta da malore a Salina. La donna, una ventiduenne genovese in escursione con un gruppo di amici nel versante sud dell'isola, mentre percorreva un sentiero lungo la scogliera ha accusato ......paggiolu luna melis nostra signora di locusantu Notizie Luogosanto proloco luogosanto raf... a Palau scattano le sanzioni Si difende ildei ricci a La Maddalena: 'Sono un ...

Sardegna, sul traghetto con 41 kg di ciottoli razziati da spiaggia protetta: fermato turista francese la Repubblica

Sanzionato un turista francese sorpreso a portarsi a casa l'originale souvenir. Rischia una multa fra i 500 e i 2’000 euro.È il racconto di un turista napoletano, Aldo Matrisciano ... e l'immagine ha subito incassato centinaia di like e condivisioni. "Vengo da vent'anni in Sardegna, mia moglie è originaria di Tortolì - ...