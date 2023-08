Sapri | morto annegato il padre dell' influencer Gian Maria Sainato

(Di martedì 29 agosto 2023) Tragedia questa mattina nel mare di, provincia di Salerno, dove un uomo di 62 anni, residente del posto, è. Si tratta di Andrea28enne, noto per aver partecipato all'ultima edizione'Isola dei Famosi.

Nella mattinata di oggi, martedì 29 agosto 2023 , si è consumata una tragedia sulla spiaggia di: un uomo èannegato e si è poi scoperto essere il padre di Gian Maria Sainato, noto influencer e volto televisivo. La tragedia in spiaggia a. Il corpo è stato recuperato da un ...Si tuffa anonostante il mare grosso. Andrea Sainato, 59 anni, barbiere molto conosciuto a, padre dell'influencer Gianmaria, èquesta mattina annegato. Il corpo dell'uomo è stato notato da un bagnante che ha fatto scattare l'allarme. Immediatamente recuperato e portato sulla ...... stamani a, in provincia di Salerno, il padre del concorrente dell'ultima edizione dell' Isola dei Famosi èannegato . Andrea, questo il nome dell'uomo, come riporta La Repubblica , aveva ...

Gian Maria Sainato, il papà morto annegato a Sapri ilmattino.it

Choc a Sapri. Un uomo di 59 anni è morto questa mattina nel mare del comune in provincia di Salerno. La vittima è Andrea Sainato, di professione barbiere, papà dell’influencer Gian Maria Sainato, ...Nella mattinata di oggi, martedì 29 agosto 2023, si è consumata una tragedia sulla spiaggia di Sapri: un uomo è morto annegato e si è poi scoperto essere il padre di Gian Maria Sainato, noto ...