Samsung Galaxy Z Flip 5 | test resistenza superato | meglio di Z Flip 4

Leggi su optimagazine

(Di martedì 29 agosto 2023) Si discute sempre sulla durabilità dei telefoni pieghevoli. Sebbene tali domande siano legittime, le aziende produttrici di smartphone, come, si stanno impegnando per rendere i telefoni pieghevoli più durevoli ogni anno che passa. L’ultimo5 è stato recentemente sottoposto aldi durata del famoso YouTuber JerryRigEverything, e il risultato è positivo. Come riportato da “SamMobile“, Zack Nelson, che ha il canale YouTube JerryRigEverything, ha messo a dura prova il device. A proposito del, lo schermo del telefono, che ha la protezione Gorilla Glass Victus 2, ha iniziato a mostrare graffi al livello 6 della scala di durezza Mohs, con graffi più profondi al livello 7 (risultato simile a quello ottenuto da altri smartphone ormai da ...