Sampdoria-Venezia | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 29 agosto 2023) Gara valida per la terza giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I blucerchiati per dimettersi la sconfitta del turno precedente, i lagunari per ottenere un risultato positivo.si giocherà mercoledì 30 agosto 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio Ferraris.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I blucerchiati dopo un ottimo esordio, con la vittoria a Terni, sono incappati nel brusco stop casalingo ad opera del Pisa. Un brutto colpo per il morale degli uomini di Pirlo che comunque hanno un’ altra opportunità davanti al proprio pubblico per rialzarsi. Inizio migliore quello dei lagunari che si presentano a Genova forti di una vittoria e di un pareggio ottenuti rispettivamente contro Como e Cosenza. La squadra di Vanoli proverà a ripetersi proseguendo su questa scia. ...