Sampdoria | occhi in casa Reggina | Rivas e Galabinov se il club non fa la B

Commenta per primo Uno dei nomi circolati nelle ultime ore per laè quello di un esterno. Si tratta di Rigoberto Rivas , classe 1998 di proprietà della Reggina . Il giocatore honduregno, cresciuto nelle giovanili dell'Inter, è in uscita dal club calabrese, ...puntati sul big match- Venezia. Il programma Martedì 30 agosto 2023 Como - Lecco: POSTICIPATA Ascoli - FeralpiSalò: ore 20.30 Cosenza - Modena: ore 20.30 Pisa - Parma: ore 20.30 ...Riguardo le questioni di campo, calcio d'inizio alle 20:30,puntati sulle sfide di Parma e ...strada dovranno affrontare un Pisa che nell'anticipo di venerdì si è imposto in casa della. ...

Sampdoria, occhi su tre giocatori per l'attacco: in difesa idea Ferrari Calciomercato.com

La Sampdoria ha messo gli occhi su diversi obiettivi, dall’attacco alla difesa. In attacco i nomi caldi sono quelli di Rigoberto Rivas, che potrebbe arrivare anche con la Reggina in Serie B, e Andrey ...Ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato e grande fibrillazione tra i club di Serie B: Saampdoria su Okaka e Rivas, la Reggiana punta Gondo dopo il ko dell'ex Palermo Luca Vido.