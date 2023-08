Sampdoria | nuovo tentativo con il Genoa | dopo Coda | Puscas

... blucerchiati hanno individuato unobiettivo: si tratta di Ettore Gliozzi, 27 anni, del Pisa, 10 gol in 31 presenze nella scorsa stagione (20 gare dal primo minuto). Laieri ha fatto ...La Serie B torna diin campo. Analizziamo le quattro gare in programma a partire da Ascoli - ... L'esordio della squadra di Aquilani a Marassi contro laé stato più che convincente con ...Acquistato dallae ceduto in prestito prima alla Fiorentina (sfiorando lo scudetto nel ...di gloria del gigante di Anversa e di un popolo che smania dalla voglia di incoronare il suore.

Calciomercato Sampdoria: nuovo affare col PSG Occhi su Ndour Samp News 24

La Sampdoria torna alla carica con i rivali cittadini ... Secondo La Repubblica Puscas è già nel mirino del Bari, ma la Samp potrebbe fare un nuovo tentativo. Andrà però trovata una collocazione anche ...La Sampdoria ha mostrato limiti realizzati in attacco, ed è lì che Pirlo brama rinforzi. Tanti i nomi che si stanno susseguendo in questi giorni, con quello di Gliozzi che sta prendendo quota. Un ...