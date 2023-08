Sampdoria | i convocati d Pirlo per il Venezia | sette assenze

(Di martedì 29 agosto 2023) Andrea, allenatore della, ha diramato la lista dei giocatoriper la sfida contro il. I blucerchiati, dopo la vittoria all’esordio e la sconfitta in casa, hanno bisogno di tornare a fare punti in Serie B. Portieri: Ravaglia, Stankovic. Difensori: Depaoli, Ferrari, Ghilardi, Giordano, González, Murru, Stojanovic. Centrocampisti: Askildsen, Malagrida, Panada, Ricci, Verre, Vieira, Yepes. Attaccanti: Borini, De Luca, Delle Monache, La Gumina, Lemina, Montevago, Pedrola. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU SAMPNEWS24

Al termine della rifinitura pomeridiana svolta al 'Mugnaini' di Bogliasco, Andrea Pirlo ha reso nota la lista dei 23 blucerchiatiper la sfida con il Venezia, in programma domani, mercoledì, al 'Ferraris' (ore 20.30) e valida quale terza giornata della Serie BKT 2023/24. Prima chiamata per Noha Lemina (92).

Fermi in infermeria Benedetti, Esposito, Barreca e Conti che non saranno convocati; mentre Borini e Ricci saranno abili ed arruolati dopo lo spezzone di gara contro il Pisa. L’ultimo arrivato, il ...Prima chiamata per l’attaccante arrivato in prestito dal Psg. Out, tra gli altri, Benedetti, Barreca ed Esposito.