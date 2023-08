Salvò bimba al volo | arriva l’incontro con il suo “salvatore”

Leggi su notizie

(Di martedì 29 agosto 2023)aldopo che era precipitata dal balcone di casa sua, nella giornata di iericon il suo “” Il mondo del web (e non solo) lo ha definito un eroe. D’altronde non potrebbe essere visto che Mattia Aguzzi si è trovato nel posto giusto ed al momento giusto. Sabato pomeriggio, a Torino, una vicenda che ha fatto tremare non solo l’intera comunità ma tutto il Paese. Ovvero quello della bambina di cinque anni che, sfuggendo all’attenzione dei suoi genitori, è precipitata dal balcone della sua abitazione situata al quinto piano. Il suo, un ragazzo di 37 anni, stava camminando con la sua fidanzata per andare a comprare il pane. Fino a quando non ha sentito urlare un ragazzo che stava vedendo la drammatica scena. Mattia Aguzzi (Ansa Foto) ...