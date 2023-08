Salerno | spara a un minorenne | nei guai 19enne

Leggi su zon

(Di martedì 29 agosto 2023) La Polizia di Stato nella nottata di lunedì 28 agosto ha proceduto al fermo di indiziato di delitto un ragazzo indagato per il reato di tentato omicidio in danno di undi. Gli elementi probatori raccolti dalla Polizia di Stato, già in epoca immediatamente successiva all’evento delittuoso, ritenuti sufficienti dalla scrivente Procura della Repubblica che li ha sottoposti al Giudice per le Indagini Preliminari per la successiva convalida ed emissione di misura cautelare, hanno evidenziato come a seguito di un alterco scoppiato per futili motivi nelle vie del centro storico diil giovane avrebbe estratto una pistola ed esploso un colpo all’indirizzo del minore il quale ha riportato una grave ferita all’emitorace destro, tanto da essere tuttora ricoverato in prognosi riservata. Sono in corso ulteriori ...