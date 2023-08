Salerno | sicurezza a rischio a causa della movida

Leggi su zon

(Di martedì 29 agosto 2023) Un periodo difficile, in cui gli episodi continuano ad essere tantissimi.è un calderone, soprattutto in questi movimentati giorni di Agosto. Il sindaco Vincenzo Napoli, dopo l’ennesimo grave episodio di violenza che si è registrato in città la notte tra sabato e domenica scorsi, ha incontrato, a tal proposito, il questore diGiancarlo Conticchio e il Prefetto Francesco Russo. Se solo un mese fa, i commercianti si lamentavano per viamancata affluenza del “pubblico”, ora il discorso sembra essere totalmente inverso. Lo scorso sabato, infatti, un 17enne è stato colpito al torace, in una sparatoria, proprio in Via Canali. Questo grave episodio ha portato il sindaco Napoli a confrontarsi con gli inquirenti, con il questore e con il Prefetto. L’obiettivo è quello di dare una stretta alla...