Sagre gastronomiche: le migliori di inizio settembre TGCOM

Settembre, andiamo è tempo di gustare. Dalla patata di Rotzo al peperone di Carmagnola, dalla Chisöla di Borgonovo alla nocciola di Caprarola, ecco cinque sagre imperdibili ...Ah, la Sicilia! Terra di sole, mare e… sagre! Settembre è il mese in cui l’isola si anima di eventi, feste e manifestazioni che celebrano la ricchezza gastronomica e culturale di questa splendida ...