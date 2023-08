Sabatini | «Dybala-Lukaku coppia perfetta Mou niente più alibi»

(Di martedì 29 agosto 2023) Walter, ex ds della Roma, ha parlato del mercato dei giallorossi con l’arrivo di Romelualla corte di Mourinho Walter, ex ds della Roma, ha parlato del mercato dei giallorossi con l’arrivo di Romelualla corte di Mourinho. Le sue dichiarazioni: «è un grande colpo della dirigenza della Roma. Quando sta bene può fare reparto da solo e sulla carta laconpuò essere straordinaria. Champions? Con lui le possibilità aumentano tantissimo. Per Mourinhopiùnon può più nascondersi»

