Russia - Ucraina | Zelensky apre ad un negoziato sulla Crimea

...invitato i giovani a non dimenticarsi di essere eredi di un patrimonio rappresentato dalla "Grande Madre". Parole che avevano sorpreso e irritato le autorità e l'opinione pubblica, ...A Robotyne la bandiera di Kiev sventolava gia' da alcuni giorni, ma la conferma ufficiale che il villaggio dell'meridionale fosse stato liberato dall'occupazione russa ancora non c'era. E' arrivata nelle scorse ore, tramite la viceministra della Difesa Anna Malyar. Una notizia che segue di poche ore l'...Lanon ha confermato l'avanzata. In un comunicato, il ministero della Difesa russo ha affermato che le truppe di Mosca hanno respinto gli attacchi delle forze di Kiev nei pressi di ...

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Prigozhin potrebbe essere sepolto oggi a San Pietroburgo. Il Cremlino: “Putin ... la Repubblica

Per la stampa italiana ha concesso un’intervista a Strumenti Politici, in cui descrive gli errori commessi dalla NATO in Ucraina nello spingere la situazione ... non abbiano smesso di provocare la ...La controffensiva ucraina non cede: senza successo finora i tentativi russi in Donetsk Citando il portavoce dello Stato maggiore delle Forze armate ucraine Andriy Kovalev, Rbc-Ucraina riferisce i ...