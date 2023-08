Rubiales | la Federcalcio spagnola chiede le dimissioni immediate

: laspagnola chiede le dimissioni immediate CasoSpagna - Come riporta la Gazzetta dello Sport , infatti, ieri sera si è conclusa una lunga riunione tra i ...Telenovela "di famiglia": sciopero della fame della madre die apertura dell'inchiestaspagnola, dopo il "bacio dello scandalo" il presidente Luisnon si dimette Spagna, ...In Spagna fa ancora discutere il bacio del presidente dellaLuisalla giocatrice Jennifer Hermoso durante i festeggiamenti per la vittoria del Mondiale, bacio che la stessa ...

Rubiales, la procura spagnola apre un'indagine preliminare per "aggressione sessuale" Sky Tg24

In Spagna fa ancora discutere il bacio del presidente della Federcalcio Luis Rubiales alla giocatrice Jennifer Hermoso durante i festeggiamenti per la vittoria del Mondiale, bacio che la stessa ...Un modo per esprimere la loro vicinanza all'attaccante della nazionale baciata senza il suo consenso dal presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales durante la premiazione per la vittoria, ...