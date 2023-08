Rubato in culla ritrova la madre dopo 42 anni | l' abbraccio e le lacrime

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 29 agosto 2023) Mamma e figlio si rivedono per la prima volta42. Jimmy Lippert Thyden è riuscito a riabbbracciare labiologicache era stato portato via dall'ospedale, pocola nascita prematura, a Santiago, in Cile. Alla donna, Maria Angelica Gonzalez, era stato detto che il piccolo era morto, ma in realtà il bambino era rimasto vittima di un traffico di neonati e dato in adozione. Grazie all'organizzazione no profit Nos Buscamos Jimmy, che vive in Virginia, negli Stati Uniti, è riuscito are la sua famiglia di origine e a incontrarla nella città di Valdivia, in Cile. Negli ultimi 9l'organizzazione è riuscita a permettere 450 ricongiunimenti tra bambiini adottati e figli naturali. Thyden si è recato in Cile con la moglie Johannah e le due figlie ...