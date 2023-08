Roma | tenta di investire il prete antimafia don Coluccia ma un agente della scorta fa da scudo umano e poi spara | ferito l’aggressore

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 agosto 2023) È arrivato a bordo del suo scooter, ha affiancato don Antonioe, dopo averlo riconosciuto, hato di investirlo. A faral “coraggio” è stato unsuache, dopo essere stato colpito, hato eall’avambraccio. È successo questo pomeriggio in via dell’Archeologia, nel quartiere di Tor Bella Monaca, a, mentre era in corso una marcia per la legalità con don, ilimpegnato da 25 anni contro la criminalità organizzata e lo spaccio di droga., al termine di una colluttazione, è stato fermato ed è stato trasportato all’ospedale Casilino ...