Roma | Lukaku in arrivo | l’attesa dei tifosi a Ciampino VIDEO

(Di martedì 29 agosto 2023) Romeluè ad una manciata di ore dal toccare il suolo di. Il belga sarà il nuovo attaccante di José Mourinho, dopo l’accordo trovato con il Chelsea per il prestito oneroso di 5 milioni. L’aereo pilotato da Dan Friedkin è atteso per le 17:45 adeicresce, come si vede L'articolo proviene da Il Difforme.

Non ci poteva essere soluzione migliore per l'attaccante e per ladoveva andarsene da Londra, i giallorossi cercavano una punta, anche perché il muso lungo di José Mourinho era diventato ...Il belga rappresentato vestito da Gladiatore al Rione MontiConclusa la trattativa col Chelsea, riparte l'aereo dei Friedkin che porta Romelua ...

Auguro ai romanisti di trovare il Lukaku dell'Inter di Conte, non quello che è tornato. Comunque sia il belga è un'arma per la Roma per il quarto posto, ma non per lo scudetto. L'anno scorso per ...Dopo José Mourinho in vespa, Roma da oggi ha un nuovo murales. Questa volta però non c'è raffigurato lo Special One, ma Romelu Lukaku, che è atteso a Ciampino alle 17 con un volo privato da Londra. Il ...