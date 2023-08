Roma | Lukaku ha scelto il numero di maglia

Ad attendere il calciatore belga oltre 4 mila persone. L'attesa è finita: Romeluè atterrato oggi pomeriggio a Ciampino, per dare il via alla sua avventura con la. Il suo arrivo è stato festeggiato da oltre quattromila tifosi in delirio, che hanno dato vita ad un clima ...- È fatta, Romeluè il nuovo attaccante della. Da suggestione a supercolpo dell'estate, dopo una trattativa lunga e complessa, alla fine i Friedkin e Tiago Pinto hanno chiuso l'...Romeluè un nuovo giocatore dellae alle 17 sbarcherà in città. I giallorossi, nel frattempo, puntano a sistemare la porta cercando di portare Hugo Lloris del Tottenham nella capitale. L' Inter ...

Lukaku a Roma: tifosi in festa e visite mediche, rivivi la diretta Corriere dello Sport

Romelu Lukaku sarà presto un nuovo giocatore della Roma: nello stipendio del calciatore presenti anche diversi bonus, uno legato allo scudetto ...(ANSA) - ROME, AUG 29 - Belgium centre forward Romelu Lukaku is set to join AS Roma on loan from Chelsea after spending much of the last two seasons on loan to Inter MIlan, Giallorossi sources said ...