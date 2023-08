Roma | Lukaku ha scelto il 90 come numero di maglia

(Di martedì 29 agosto 2023) Anche in giallorosso Romeluindosserà la90,riporta Gazzetta.it. Con il 9 già assegnato da Tammy Abraham, il belga ha optato per lo stessoche che aveva lo scorso anno all'Inter. Il centravanti oggi pomeriggio è atterrato a Ciampino con l'aereo ...

Il belga Romelusi unir probabilmente alla, in prestito. Il 30enne di Anversa stato a lungo in trattativa con la Juventus, ma il trasferimento ...... con centinaia e centinaia di supporter ritrovatisi per accogliere calorosamente Romelue Benjamin Pavard a Milano. Quanti tifosi hanno seguito i voli di Pavard e- Calciomercato.Anche in giallorosso Romeluindosserà la maglia numero 90, come riporta Gazzetta.it. Con il 9 già assegnato da Tammy Abraham, il belga ha optato per lo stesso numero che che aveva lo scorso anno all'Inter. Il centravanti ...

Il Lukaku-day ha mandato in delirio i tifosi della Roma che si sono recati in massa a Ciampino per accogliere l’attaccante, arrivato nel tardo pomeriggio nello scalo romano. La folla però non ha avuto ...Giornata di arrivi in Italia: a Roma è stato accolto Lukaku, a Milano Pavard. Due rinforzi internazionali per le squadre di Mourinho e Simone Inzaghi ...