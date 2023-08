Roma | Lukaku è atterrato a Ciampino Circa 5000 tifosi ad attendere il belga

- Romeluè in viaggio sull'aereo dei Friedkin per approdare alla. Infatti è il grande giorno in casa giallorossa per la firma dell'attaccante belga dopo quando la dirigenza della ...Il resto della compagnia, vista anche la partenza in chiaroscuro delle concorrenti, parte dietro ma c'è chi punta deciso a far saltare il banco, la. L'arrivo di Romelualla corte di ...Commenta per primo Grande entusiasmo aper l'arrivo di Romelu, che in queste ore svolgerà le visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà ai giallorossi per una stagione. Tutto pronto quindi per il debutto, che ...

La Roma ha chiuso il colpo dell'estate! Dopo una trattativa che ha visto coinvolgere non solo Tiago Pinto ma anche la famiglia Friedkin e la Ceo giallorossa, oggi alle 17 atterrerà nella Capitale Rome ...prima della partenza per Roma. Cori da stadio: l’attesa è lunga come il repertorio che si ascolta tutte le settimane all’Olimpico e in trasferta. «Strillate che Lukaku ce deve sentì da dentro l’aereo» ...