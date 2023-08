Roma | l' edicola del potere diventa telematica | a p Colonna deputati in fila e premier habituè**

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 29 agosto 2023) Roma, 29 ago (Adnkronos) -, per i servizi online, la storicadi piazzaa Roma. In posizione strategica, proprio di fronte a palazzo Chigi, a due passi dalla Camera deie di fianco alla redazione del 'Tempo', l'è sempre stata un punto di riferimento per tutto il mondo che frequenta il cuore delpolitico della Capitale. Gli operai sono già al lavoro sul piccolo 'gabbiotto' per apportare tutte le modifiche necessarie e l'interno della piccola struttura è già stato smontato. L'di piazzaè strettamente legata al mondo della politica., senatori, funzionari, dipendenti e frequentatori abituali del Parlamento e del palazzo del governo sono ...