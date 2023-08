Roma | il 3 settembre si entra gratis nei musei e agli scavi | il programma completo

(Di martedì 29 agosto 2023)– Il 3, prima domenica del mese, torna la possibilità di visitare gratuitamente gli spazi del SistemadiCapitale e alcune aree archeologiche della città. Tra queste l’Area Sacra di Largo Argentina (via di San Nicola De’ Cesarini di fronte al civico 10, dalle 9.30 alle 19, ultimo ingresso ore 18) con il percorso che consente di accedere al sito e visitarlo in modo sistematico attraverso le comode passerelle che garantiscono la fruizione dei reperti e la piena accessibilità anche per persone con mobilità ridotta. Inoltre, sarà possibile l’accesso gratuito all’area archeologica del Circo Massimo (dalle ore 9.30 alle ore 19, ultimo ingresso alle 18) e ai Fori Imperiali (ingresso dalla Colonna Traiana dalle ore 9 alle ore 19, ultimo ingresso un’ora prima). Questi iCivici ...

... e la premiazione si è svolta a fine luglio adopo il summit delle Nazioni Unite sui sistemi ... L'ultima edizione si è tenuta il 172022 e ha coinvolto ben 15 milioni di volontari che ...... sarà il tema centrale dell'incontro che si terrà a Bra (CN) lunedì 18alle 11.30 durante ... Trattoria Le Aie, via, 29, 12050 Castellinaldo d'Alba CN 5. Trattoria Salvetti, via ...... la XXVIII edizione del Palio dell'Arca di San Teodoro si svolgerà domenica 032023 alle ...della partecipazione dell'amministratore parrocchiale della Cattedrale di Brindisi Don Mimmo, ...

Musei civici e siti archeologici, domenica 3 settembre ingresso gratuito Roma Capitale

Guida la Roma come proprietario, con l’obiettivo dichiarato di riportarla ... che potrebbe portarlo in panchina contro il Milan venerdì 1 settembre.Lo mettono nero su bianco Mirko Anconitani, segretario responsabile Uil-Fpl di Roma Capitale e Francesco Croce ... del lavoro nei nidi e nelle scuole capitoline per la riapertura di settembre. Non ...