Roma | è il giorno di Lukaku | oggi arriva da Mourinho

(Di martedì 29 agosto 2023)– Romeluè un giocatore della. Il Chelsea ha dato l’ok definitivo al prestito del centravanti belga che, secondo le ultime news del calciomercato, sbarcherà nella capitalepomeriggio verso le 17 per iniziare l’avventura giallorossa a disposizione dell’allenatore José. La svolta definitiva èta ieri con il viaggio a Londra di Dan Friedkin, che ha raggiunto il figlio Ryan e il gm Tiago Pinto. Intesa con il Chelsea per il prestito oneroso da 5,8 milioni e definizione dell’ingaggio del giocatore. Sarà proprio il patron Dan Friedkin a pilotare l’aereo che porterà Big Rom a Ciampino, dove si annuncia una folta presenza di tifosi giallorossi.andrà a guadagnare meno dei 12 milioni previsti dal contratto con il Chelsea. Le trattative ...

