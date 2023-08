Roma | aggredito prete antimafia alla marcia della legalità | la polizia spara | un arrestato

(Di martedì 29 agosto 2023) Pomeriggio di paura a Tor Bella Monaca, dove un 28enne ha tentato di investire ildon Coluccia prima di essere fermato dagli spari degli agenti di. È successo oggi in via dell’Archeologia, a, mentre era in corso unaper la. Presente anche don Antonio Coluccia, impegnato da 25 anni contro la criminalità organizzata e lo spaccio di droga. Intorno alle 18, un ragazzo su un motorino lo ha prima affiancato e poi, dopo averlo riconosciuto, ha tentato di investirlo. Uno degli agentiscorta è intervenuto ed è stato investito dal mezzo, che lo ha sbalzato per oltre dieci metri. Gli agenti di una pattuglia in servizio hanno quindi esploso due colpi, uno dei quali ha raggiunto l’aggressore al braccio. A seguito di una ...

20.45,tenta di investire prete antimafia Il prete antimafia Don Antonio Coluccia è statodurante una fiaccolata per la legalità a Tor Bella Monaca, una delle piazze di spaccio di droga più grandi d'Italia. L'aggressore, che aveva provato a investirlo con uno scooter, è ...commenta A, il prete antimafia Don Antonio Coluccia è statoa Tor Bella Monaca, durante una fiaccolata per la legalità in via dell'Archeologia, una delle piazze di spaccio di droga più grandi d'...Un ventiseienne originario del Bangladesh stava inseguendo un ragazzo in strada, dopo averloin precedenza senza alcun motivo, mentre brandiva una bottiglia di vetro rotta. La vittima ha ...

Roma: aggredito il prete antimafia don Coluccia a Tor Bella Monaca Agenzia Nova

Il prete antimafia Don Antonio Coluccia, originario di Specchia nel Salento, vittima di un tentativo di investimento a Roma durante una fiaccolata per la legalità a Tor Bella Monaca, una delle piazze ...A Roma, il prete antimafia Don Antonio Coluccia è stato aggredito a Tor Bella Monaca, durante una fiaccolata per la legalità in via dell'Archeologia, una delle piazze di spaccio di droga più grandi d' ...