Rita Di Tommaso | chi era la moglie di Franco Califano | “Durò veramente poco il matrimonio”

... Sophie and The Giants, Tananai, The Kolors,Paradiso & Baustelle, Yungblud. Non mancheranno superospiti: Biagio Antonacci e Benny Benassi, Giorgia, Max Pezzali, Negramaro, Pooh,Ora. ...Rain e Sangiovanni Pinguini Tattici Nucleari The KolorsParadiso & Baustelle Yungblud Molti anche gli ospiti , tra cui la cantanteOra, già avvistata per le vie di Verona con il marito ......Paradiso & Baustelle, Yungblud. A sorpresa, sul palco dellArena di Verona, come superospiti ci saranno Biagio Antonacci e Benny Benassi, Giorgia, Max Pezzali, Negramaro, Pooh eOra. A ...

San Benedetto «capogruppo» di spiritualità Corriere della Sera

Oggi all’Arena di Verona lo show porterà sul palco tutte le canzoni che hanno dominato l’airplay radiofonico per decretare il Power Hit dell'estate ...Questa sera l'Arena di Verona ospiterà l'evento dell'anno: Power Hits estate Rtl 102.5 con tanti artisti tra cui Rita Ora ...