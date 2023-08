Risultati della Serie A | Milan | Inter | Napoli e Verona a punteggio pieno | ancora a zero punti la Lazio

Leggi su moltouomo

(Di martedì 29 agosto 2023) Iseconda giornata di campionato.ed Hellassono le uniche compagini finora a. Se dalle prime 3 ci si poteva aspettare questo risultato di certo non si può dire altrettanto degli scaligeri. Altra sorpresa è ila 0,di mister Maurizio Sarri. Due sconfitte pesanti che ne sanciscono il momentaneo ultimo posto in attesa di 3 grandi big match, prima tra tutti lo scontro di sabato prossimo proprio contro il suo ex. Gli anticipi del sabato Ad aprire le danze di questa frenetica giornata di campionato sono state due sfide ...