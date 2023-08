Risultati della Serie A | Milan | Inter | Napoli e Verona a punteggio pieno | ancora a zero punti la Lazio

(Di martedì 29 agosto 2023) Iseconda giornata di campionato.ed Hellassono le uniche compagini finora a. Se dalle prime 3 ci si poteva aspettare questo risultato di certo non si può dire altrettanto degli scaligeri. Altra sorpresa è ila 0,di mister Maurizio Sarri. Due sconfitte pesanti che ne sanciscono il momentaneo ultimo posto in attesa di 3 grandi big match, prima tra tutti lo scontro di sabato prossimo proprio contro il suo ex. Gli anticipi del sabato Ad aprire le danze di questa frenetica giornata di campionato sono state due sfide ...

I primidell'Italia non furono degni di nota, finché nel 1932… Bologna campione d'Europa… senza giocare la finale! Ai nastri di partenzaquinta edizioneCoppa dell'...Quantità e qualitàraccolta differenziata di carta e cartone in Italia A livello nazionale, il 2022 ha fatto registrareincoraggianti per la raccolta differenziata di carta e cartone, ...... lavoro di squadra, professionalità, orientamento all'eccellenza, aie all'innovazione. ... Redazione VareseNews redazione@varesenews.it Noiredazione di VareseNews crediamo che una ...

Serie B, i risultati del turno infrasettimanale: Parma a punteggio pieno, Palermo ok Sky Sport

«Questa estate, non dissimilmente da altre estati, si è infuocato il dibattito su come sta andando la stagione turistica. Abbiamo letto sulla stampa, sui social media e sentito in televisione voci dis ...Tragedia nel Torinese. Un treno regionale ha investito e ucciso cinque operai che erano al lavoro sui binari. L'incidente è avvenuto, come riferiscono i Carabinieri, poco dopo ...