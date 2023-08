Rissa durante il consiglio comune | il sindaco di Terni tenta di mettere la mani addosso al consigliere

(Di martedì 29 agosto 2023) È dovuta intervenire la polizia locale per dividere l'ex presidente della Ternana e oradiStefano Bandecchi e ilOrlando Masselli,di minoranza di Fdi e già suo ...

i lavori hanno preso la parola Marco Celestino Cecconi e Orlando Masselli di Fratelli d'Italia, partito dell'opposizione. Proprio Masselli, sfidante di Bandecchi alle ultime elezioni e già ...È dovuta intervenire la polizia locale per dividere l'ex presidente della Ternana e ora sindaco di Terni Stefano Bandecchi e il consigliere Orlando Masselli, consigliere di minoranza di Fdi e già suo ...Il sindaco di Terni Stefano Bandecchi, ex presidente della Ternana Calcio, ha generato il caosl'ultimo Consiglio Comunale. Mentre si discute sui conti comunali, il primo cittadino ha un acceso scontro con il consigliere di minoranza di Fratelli d'Italia Orlando Masselli, già suo ...

"Faccia sedere questo co**ione, finisce a schiaffi". Rissa in consiglio comunale, il video Today.it

È dovuta intervenire la polizia locale per dividere l’ex presidente della Ternana e ora sindaco di Terni Stefano Bandecchi e il consigliere ...«Come Folgore dal cielo... Come Nembo di tempesta». Stefano Bandecchi non ha mai dimenticato il motto della brigata paracadutisti della ...