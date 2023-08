Rischi malattie cuore da 2 a 4 volte di più per diabetici | linee guida cure

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 29 agosto 2023) Roma, 29 ago. (Adnkronos Salute) - Le persone con diabete hanno uno da due a quattromaggiore rispetto agli altri di averecardiovascolari. E quando si ammalano ledevono essere adeguate alla loro patologia. Le nuoveper il trattamento sono state appena pubblicate dall'European society of cardiology (Esc), in occasione del congresso della società scientifica, chiuso ieri ad Amsterdam. Il documento valuta e riassume le evidenze scientifiche disponibili con l'obiettivo di supportare gli operatori sanitari nel proporre il miglior approccio diagnostico o terapeutico, considerando anche il fatto che, secondo le stime, il 25-40% di pazienti concardiovascolari ha un diabete non diagnosticato. I pazienti con diabete corrono ...