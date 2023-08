Rigore in Juve-Bologna | Ziliani ironizza sull’audio tra Var ed arbitro

Iuliano - Ronaldo e quel celebre- Inter del 1998 passato alla storia. Pagliuca riavvolge il nastro al 1998 e quel famoso contatto tra Iuliano e Ronaldo non ritenuto danello scontro ......portiere di Samp e Inter ha rivisto negli occhi scene di errori arbitrali a favore dellanella gara col Bologna e son tornate alla memoria le immagini delnegato nel '98 a Ronaldo in...Primo, perchè è sempre giusto concludere in modo degno e civile una partita: siamo la, ...quali motivi aveva ad esempio di contrasto nei confronti dell'arbitro Mi sembra che ci fosse un...

Rigore Juve-Bologna, l’audio del Var verrà reso pubblico la Repubblica

Il giornalista de “Il fatto quotidiano” Paolo Ziliani, torna a parlare sul mancato rigore concesso al Bologna nel match contro la Juventus. Ziliani ironizza tramite il prorpio profilo X (Twitter) ...Diplomazia zero. Va dritto al punto. Per niente sorpreso da quanto successo durante Juventus-Bologna, con l’arbitro Di Bello finito sul banco degli imputati per la mancata concessione del rigore ai ...