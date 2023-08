Rifugio F lli Calvi – Il primo rifugio nelle Orobie STARLINK

Leggi su bergamonews

(Di martedì 29 agosto 2023) Buona estate a tutti i lettori di BERGAMONEWS! Oggi siamo, alF.lli, dove abbiamo portato una tecnologia “spaziale”… ma andiamo per gradi! Dopo aver dato una mano nella sistemazione della rete lan e wireless alLaghi Gemelli (vedi puntata di Pillole Di Tecnologia: Installazione ad alta quota), questa volta siamo andati alF.lli. L’obiettivo era di portare un po’ di tecnologia in aiuto all’informatizzazione di questo suggestivo luogo in Valle Brembana, dalla vista mozzafiato sul Pizzo del Diavolo, Diavolino, Madonnino ed il Cabianca. Il problema: Connessione per i servizi informatici Per tutte le attività, che siano ubicate in città, in paese o ...