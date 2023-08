Riforme | Parrini Pd a Renzi | ' sindaco d' Italia? Eccesso di semplicismo | serve altro'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 29 agosto 2023) Roma, 29 ago. (Adnkronos) - "Matteotorna a sostenere l'idea dell'elezione diretta del presidente del Consiglio richiamandosi alla legge sui sindaci del 1993, senza dubbio risultata ottima per i comuni, e permai stata oggetto di modifiche di parte. È tuttavia assai fuorviante proporne la traslazione a livello nazionale. Si cade in undise si equipara il governo dello Stato alle giunte comunali e regionali, il Parlamento ai consigli comunali e regionali, il presidente del Consiglio a un. Sono realtà istituzionali diversissime: per i poteri che esercitano, per i compiti che svolgono, per il peso costituzionale che esprimono". Lo dichiara il senatore del Pd Dario, vicepresidente della commissione Affari costituzionali. "La verità - aggiunge ...