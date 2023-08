Riepilogo e gol di Rayo Vallecano-Atlético de Madrid 0-7 | appartenente alla giornata 3 della Liga EA Sports 2023 2024

Leggi su justcalcio

(Di martedì 29 agosto 2023) In Spagna non si parla d’altro: 28/08/alle 23:53 CEST L’deha registrato a Vallecas la sua più grande vittoria storica da ospite (0-7) Unica nota negativa l’infortunio di Memphis, sostituito prima del terzo gol per un fastidio muscolare Ilè diventato piccolo di frontetravolgente tempesta offensiva perpetrata dall’de. La squadra rojiblanco ha messo in risalto i colori dei suoi vicini rossoneri, che si sono limitati a contemplare come, uno per uno, si susseguissero i sette gol che l’elettronica del Vallecas ha finito per riflettere. Griezmann, Memphis, Molina, Morata, Correa e Llorente hanno partecipatopiù grande vittoria in trasferta per i materassi nella ...