“Ricoverato in ospedale” Elton John | paura per il cantante inglese | l’annuncio del suo portavoce

(Di martedì 29 agosto 2023)in. È questo quello che emerge da un comunicato stampa del suo. L’uomo sembra, sia caduto nella sua casa di Nizza, in Francia. A quel punto, dopo la rovinosa caduta, l’uomo è stato portato d’urgenza indove è stato trattenuto e. L’uomo è rimasto quindi bloccato al reparto di ortopedia dell’Principessa Grace, a Monaco-Montecarlo. Da quello che riporta il suo, Sir“è scivolato ieri” ed è stato portato ina scopo precauzionale. Da quello che poi riporta sempre il suo addetto stampa,è tornato a casa complessivamente “in buona salute”. Secondo ...

Ore di paura per Elton John . Il cantante, 76 anni, ha trascorso la notte nel reparto di Ortopedia dell'Princess Grace di Monaco, dove è statodopo una caduta accidentale nella sua villa di Nizza , nel sud della Francia, dove stava trascorrendo le vacanze. L'artista ha riportato ...... questo abilissimo artigiano è morto all'età di 88 anni, nella sua abitazione dove era rientrato giovedì scorso, dopo essere stato dimesso dall'Bufalini. Era statolì a seguito di ...È anziano, èina Bazzano, alla vigilia del 25 aprile. Berlusconi ha appena vinto le elezioni, al governo stanno per andare per la prima volta gli eredi del Movimento sociale e la ...

Elton John ricoverato in ospedale: ecco che cosa è successo ilGiornale.it

La proposta di matrimonio scritta sulla tutina di Lorenzo, nato prematuro, al momento delle dimissioni del piccolo ...Una ragazza di 22 anni è stata trasferita in ospedale a Brescia dopo l'incidente avvenuto nella notte: la sua auto si è ribaltata in un campo ...