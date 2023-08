Riapre agli eventi il Polo Fieristico A1Expò | da settembre a metà ottobre 5 eventi da non perdere

Leggi su casertanotizie

(Di martedì 29 agosto 2023) San Marco Evangelista. Dopo la pausa estiva ritornano gli appuntamenti al, in Viale delle Industrie 10, San Marco Evangelista (Caserta Sud). Si inizia, come di consueto, con Fiera del Vintage, giunta alla XII edizione, in concomitanza con il Salone dell’Antiquariato e Fashion Vintage, l’area dedicata invece all’abbigliamento edaccessori di moda. Fiera del Vintage sarà aperta sabato 2 dalle 10:00 alle 22:00 e domenica 3dalle 10:00 alle 20:00. Inaugurata nel 2019, Fiera del Vintage è ormai un punto di riferimento e di interesse nazionale per gli appassionati. Un’esposizione vasta e varia, composta da oltre 300 stand, dall’antiquariato al modernariato, passando per i vinili, l’artigianato, i giocattoli di un tempo e tante sfiziosità che allieteranno la permanenza ...