Return To Sender – Restituire al mittente | come finisce il film?

Leggi su cultweb

(Di martedì 29 agosto 2023)Toalthriller del 2018,con Miranda che lascia morire William nel seminterrato, per poi andarsi a scusare con il padre Mitchell dopo la furibonda litigata di qualche giorno prima; la donna gli assicura che d’ora in poi lei sarà al sicuro, e che William non si farà più vedere in giro, senza però rivelargli di avere volontariamente ucciso il loro cane, Benny, avvelenandolo con l’antigelo. Ilè interpretato da Rosamund Pike e Nick Nolte, Miranda Wells è una capace e metodica infermiera di pronto soccorso, che però non ha molto successo nella vita privata; ansiosa di sistemarsi, ha organizzato, per una delle prossime serate, un appuntamento al buio con un uomo. Quel pomeriggio, mentre si trova in una tavola calda, ...