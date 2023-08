Renault annuncia un nuovo piccolo SUV

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 29 agosto 2023)hato l’arrivo di unmodello di segmento B, il Kardian. Inizialmente sarà venduto su mercati internazionali selezionati.non vive e respira solo in Europa, e a volte tendiamo a dimenticarlo. In Sudamerica, in Asia e, prima ancora, in Russia, il nomeè presente in altri importanti mercati, dove i prodotti