Regione Lazio | terremoto De Angelis | annuncia le dimissioni

Leggi su notizie

(Di martedì 29 agosto 2023) Un vero e proprionella, negli ultimi minuti sono arrivate leda parte di Marcello De: gli ultimi aggiornamenti Come un fulmine a ciel sereno arriva la notizia che scuote (e non poco) la. Marcello De, protagonista di molte polemiche nelle ultime settimane, ha rassegnato le propriedal suo incarico. Le stesse che sono state accettate da parte del numero uno Francesco Rocca. Marcello De(Ansa Foto) Notizie.com*ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO* L'articolo proviene da Notizie.com.