Regione Lazio | De Angelis si dimette | “Spero di chiudere i miei conti col passato”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 29 agosto 2023) Marcello Desi è dimesso dal ruolo di responsabile della Comunicazione istituzionale della. Deha rassegnato le dimissioni dal suo incarico comunicando l’irrevocabile decisione al presidente dellaFrancesco Rocca con una lettera, avendo già anticipato le sue intenzioni in un colloquio privato. Rocca ha accettato le dimissioni di Deche era finito al centro delle polemiche dopo le sue dichiarazioni sulla strage di Bologna (con cui dichiarava di fatto innocenti Mambro, Fioravanti e Ciavardini), per il testo di una vecchia canzone e per un post in cui inneggiava al gerarca nazista Himmler. Rocca accetta le dimissioni Il presidente Rocca comunica la notizia delle dimissioni di De: “Prendo atto delle dimissioni di ...